بالفيديو...مدير شركة يعاقب موظفيه بشرب الماء من المرحاض

قام مدير شركة بتصوير مقطع فيديو، يوثق فيه إجبار موظفيه على شرب الماء من المرحاض كعقوبة في أحدى الشركات الصينية في مدينة غاتيانو.

ويظهر مقطع الفيديو، لحظة قيام الموظفين بشرب الماء من المرحاض كعقوبة لعدم جديتهم في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم في العمل.

وفتحت الشرطة الصينية تحقيقا مع مدير الشركة لتصرفه السادي تجاه موظفيه، الذين وافقوا على أوامره لكي يستمروا بالعمل في الشركة.