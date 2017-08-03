بالفيديو..."معركة البرتقال" كرنفال يجذب ملايين السياح الى إيطاليا

الكرنفال الذي تعود تقاليده الى العصور الوسطى، حيث يبدأ الناس بتراشق حبات البرتقال.

ويمتد هذا الكرنفال على عدة أيام، الأمر الذي يجذب الكثير من السياح لمشاهدته.