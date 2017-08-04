ضجة عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخوخ (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار ضجة عارمة والسبب هو فاكهة الخوخ.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بتقشير هذه الفاكهة بطريقة غريبة، ما أثار سخر النشطاء وأصاب البعض بالصدمة وتحول الأمر لموجة سخرية.

وكشف المقطع المتداول طريقة جديدة لتقشير الخوخ سخر منها البعض وسخر من شكلها.