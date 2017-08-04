بالفيديو...هكذا انتقمت سمكة ضخمة من صائدها

قامت السمكة بلطم صائدها بذيلها في وجهه، خلال محاولته التقاط صورة معها هو وصديقه خلال رحلتهما سويا في تايلاند.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسمكة ضخمة انتقمت من صائدها بطريقة مؤلمة.
قامت السمكة بلطم صائدها بذيلها في وجهه، خلال محاولته التقاط صورة معها هو وصديقه خلال رحلتهما سويا في تايلاند.
كان الشابان، عمران جاردي (25 عاما) وصديقه براساد راثود (21 عاما) على موعد مع الموت، بعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند، مدفوعين بحالة الُسكر التي كانوا عليها.
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