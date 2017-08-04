بالفيديو...هكذا انتقمت سمكة ضخمة من صائدها

كان الشابان، عمران جاردي (25 عاما) وصديقه براساد راثود (21 عاما) على موعد مع الموت، بعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند، مدفوعين بحالة الُسكر التي كانوا عليها.