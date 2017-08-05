فلسطيني يطلب مذيعة للزواج على الهواء مباشرة (فيديو)

ويظهرالشاب في الفيديو وهو يتصل بالمذيعة ليبدأ حديثه عن الحب، حيث عرّف نفسه بأنه المهندس محمد لحلولح، ثم فاجأها قائلا:
أنا بحبك وبحترمك وبقدرك ورافع راسي فيك قدام كل الناس وانا بدي ياكي على سنة الله ورسوله.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل فلسطيني فاجأ مذيعة ردايو بعرضه الزواج عليها، من خلال مكالمة هاتفية لبرنامجها على الهواء مباشرة.
ويظهرالشاب في الفيديو وهو يتصل بالمذيعة ليبدأ حديثه عن الحب، حيث عرّف نفسه بأنه المهندس محمد لحلولح، ثم فاجأها قائلا:
أنا بحبك وبحترمك وبقدرك ورافع راسي فيك قدام كل الناس وانا بدي ياكي على سنة الله ورسوله.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحطم مروحية في قمم جبال الألب النمساوية، وتحديدا في جبل غروسغلوكنر.
قامت وحدة من قوات الشرطة في مدينة لفوف التي تقع في غرب أوكرانيا، باقتحام غرفة في مشفى للأمراض العقلية، لتحرير رهائن.
كان الشابان، عمران جاردي (25 عاما) وصديقه براساد راثود (21 عاما) على موعد مع الموت، بعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند، مدفوعين بحالة الُسكر التي كانوا عليها.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسمكة ضخمة انتقمت من صائدها بطريقة مؤلمة.
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