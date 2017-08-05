فلسطيني يطلب مذيعة للزواج على الهواء مباشرة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل فلسطيني فاجأ مذيعة ردايو بعرضه الزواج عليها، من خلال مكالمة هاتفية لبرنامجها على الهواء مباشرة.

ويظهرالشاب في الفيديو وهو يتصل بالمذيعة ليبدأ حديثه عن الحب، حيث عرّف نفسه بأنه المهندس محمد لحلولح، ثم فاجأها قائلا:

أنا بحبك وبحترمك وبقدرك ورافع راسي فيك قدام كل الناس وانا بدي ياكي على سنة الله ورسوله.