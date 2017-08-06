سيارة بالذهب الخالص لأمير سعودي تثير ضجة في فرنسا (فيديو)

وظهر في الفيديو، الأمير، خالد بن سعود بن مساعد، وهو خارج على ما يبدو من إحدى الفنادق، وتوجه لسيارته المطلية بالذهب الخالص، في حين تجمع عدد من الفرنسيين يلتقطون صور ''السيلفي'' مع سيارته.