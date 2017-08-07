وحيد القرن يثير الرعب على الطريق ويهاجم السيارات (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحيوان وحيد القرن، يجري مندفعا على إحدى الطرق في ولاية أسام الهندية مما اضطر السائقين على التراجع والهرب خوفا من مهاجمته لهم.