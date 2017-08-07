دب يهاجم سيارة لإخراج رجل وزوجته منها (فيديو)

هاجم دب إحدى السيارات، وحاول إخراج قائدها وزوجته، في غابات رانشو سان جواكين بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، الدب وهو يقترب من باب السيارة ليفتحه بمخالبه لإخراج قائدها منها، ليثير الذعر في نفس سائق العربة المسن وزوجته.