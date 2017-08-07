إنقاذ فتاة من الانتحار بحيلة ذكية (فيديو)

تمكنت الشرطة الصينية من إنقاذ فتاة من الانتحار، بحيلة ذكية، حيث تم منعها من القفز من الطابق السادس بأحد المباني.

نشر موقع الفيديوهات "لايف ليك"، فيديو للحظة إنقاذ الشرطة للفتاة، حيث ألقوا بشبكة من أعلى المبنى حتى لا تتمكن الفتاة من القفز، وتمكنوا فى النهاية من الإمساك بها.