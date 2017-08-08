ألماني يلجأ الى السباحة لتجنب الإزدحام المروري (فيديو)

© Sputnik. Alexandr Kryazhev 7 تمارين رياضية "مدمرة" للجسم (فيديو)

ويقول ديفيد أن السباحة تساعده في تهدئة الأعصاب وتلافي ضجيج المدينة. فهو يسبح مسافة 2 كم في النهر كل صباح وفي حال شعوره بالتعب يستخدم حقيبته التي يبحر معها كوسادة للطفو، وبذلك يصل إلى العمل منتعشاً قبل زملائه، ويجفف نفسه ويبدأ العمل.

ونظرا لكون السباحة خطرة في بعض أوقات السنة ، لذا يقوم بنيامين ديفيد دائماً بالتحقق من درجة الحرارة وقوة التيار قبل الشروع في سباحته اليومية.