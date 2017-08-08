ترامب يفاجئ عروسين في زفافهما (فيديو)

عرضت قناة BRIGHT SIDE على موقع يوتيوب مقطع فيديو يحتوي على 7 تمارين رياضية يمكنها أن تغني ممارسها عن الذهاب إلى صالة الأعاب الرياضية وإهدار الوقت والمال، حيث أنها تمنح الجسم الشكل المثالي في فترة قياسية.