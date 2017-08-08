ترامب يفاجئ عروسين في زفافهما (فيديو)

توقف ترامب وسط عدد محدود من أقارب العروسين، بعد نزوله من عربة الغولف لالتقاط بعض الصور التذكارية معهم.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يفاجئ عروسين أثناء احتفالهما بزواجهما بأحد أندية الغولف.
توقف ترامب وسط عدد محدود من أقارب العروسين، بعد نزوله من عربة الغولف لالتقاط بعض الصور التذكارية معهم.
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