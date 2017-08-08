3 شبان يسطون على صيدلية في وضح النهار بالسعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة سطو 3 شبان بالأسلحة البيضاء على صيدلية، بمحافظة أحد المسارحة بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة المثبتة داخل وخارج الصيدلية، لحظة دخول 3 شبان إلى الصيدلية في وضح النهار، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

وقام الثلاثة بتهديد الصيدلي بسلاح أبيض، واستولوا على صندوق المحاسبة بعد تهديد الصيدلي في وضح النهار.