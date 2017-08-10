بالفيديو..مهاجرون تحدوا الموت في الإختباء بطريقة خطيرة

ألقت الشرطة الألمانية القبض على 12 مهاجر، حاولوا إجتياز الحدود بشكل غير قانوني، من خلال الإختباء في قطار للشحن كان متجها من مدينة فيرونا الإيطالية الى مدينة ميونخ الالمانية.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فإن المهاجرين من جنسيات إفريقية، من الصومال و ساحل العاج و نيجيريا.

كما أكد المتحدث بأن الحالة الصحية للمهاجرين يرثى لها، فقاموا بإستدعاء سيارات الإسعاف لهم.