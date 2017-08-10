بالفيديو..لاعب يتعرض للإصابة أثناء إحتفاله بتسجيل هدف

تعرض لاعب سانتا كروز البرازيلي انديره سيلفا، الى إصابة أثناء إحتفاله بتسجيل هدف.

حيث حاول سيلفا الإتجاه الى الجماهير لمشاركتهم بالإحتفال، محاولا القفز من فوق لوحة إعلانية، إصطدم بها.

الأمر الذي أدى الى عدم قدرته على الوقوف لبضع لحظات.