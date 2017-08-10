أمريكيتان تجربان رقصة "الخطوة" وترتديان الزي التراثي السعودي (فيديو)

يظهر الفيديو فتاتين أمريكيتين، شيفالي وتاشا، وهما تلبسان الثياب السعودية الجنوبية المطرزة، فيما تسألهما الطفلة السعودية عن رأيهما، حيث أبدت تاشا إعجابها بالتطريز تحديدًا.
نشرت قناة "السفارة الأمريكية في السعودية"، عبر حسابها على موقع "يويتوب"، مقطع فيديو يرصد تجربة فتاتين أمريكيتين لعدد من التقاليد والملابس المعروفة جنوب السعودية، ترافقهما طفلة سعودية تدعى صبا.
يظهر الفيديو فتاتين أمريكيتين، شيفالي وتاشا، وهما تلبسان الثياب السعودية الجنوبية المطرزة، فيما تسألهما الطفلة السعودية عن رأيهما، حيث أبدت تاشا إعجابها بالتطريز تحديدًا.
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