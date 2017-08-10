بالفيديو...فتاة غجرية تعاقب زوجها الخائن بطريقتها الخاصة

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لفتاة غجرية غيورة وهي تعاقب زوجها بطريقتها الخاصة، الذي خانها بعد عشرة سنوات من الزواج.

ويظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تحمل مطرقة ضخمة وتضرب سيارة "BMW "باهظة الثمن تعود ملكيتها لزوجها، وتقول "عشرة سنوات على زواجنا، لم أكسر يوما لوحة أو كوب، واليوم وبعد كشفي خيانته أريد تحطيم سيارته لكي لا يتمكن زوجي الخائن أن يستقلها مع عشيقته".