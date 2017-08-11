بالفيديو...عريس متهور يزف عروسته بطائرة هليكوبتر على علو منخفض

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعريس قرر أن يزف عروسه على متن طائرة هليكوبتر تعبيرا عن حبه لها، ولكنه كاد أن يتسبب في كارثة ويقتل المارة على الطريق العام.