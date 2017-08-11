بالفيديو...عريس متهور يزف عروسته بطائرة هليكوبتر على علو منخفض

ويظهر مقطع الفيديو تحليق الطائرة على علو منخفض في مدينة شيمكنت جنوبي كازاخستان فوق طريق عام مزدحم بالسيارات، وتعرّض قائد المروحيّة لانتقادات لاذعة نتيجة تصرفه.
يشار إلى أن تكلفة "الزفة" بلغت 750 دولارا أمريكيا، واستمرت مدة نصف ساعة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعريس قرر أن يزف عروسه على متن طائرة هليكوبتر تعبيرا عن حبه لها، ولكنه كاد أن يتسبب في كارثة ويقتل المارة على الطريق العام.
ويظهر مقطع الفيديو تحليق الطائرة على علو منخفض في مدينة شيمكنت جنوبي كازاخستان فوق طريق عام مزدحم بالسيارات، وتعرّض قائد المروحيّة لانتقادات لاذعة نتيجة تصرفه.
يشار إلى أن تكلفة "الزفة" بلغت 750 دولارا أمريكيا، واستمرت مدة نصف ساعة.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة ترفض إنقاذ طفل من حادث سيارة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطفل رضيع ملقى على جانب الطريق في المملكة العربية السعودية.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لفتاة غجرية غيورة وهي تعاقب زوجها بطريقتها الخاصة، الذي خانها بعد عشرة سنوات من الزواج.
تم رصد مخلوق غامض، يقوم بإخراج رأسه من الماء خلال رحلة بنهر كوينزلاند، ثم يغوص ببطء تحت سطح الماء، عندما يدرك أنه تم رصده.
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