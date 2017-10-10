سعودي يرمي نفسه وسط النيران لتفادي وقوع كارثة (فيديو)

يظهر مقطع الفيديو سلطان بن محمد الدوسري، وهو يقوم بدفع السيارة المحترقة من خلال سيارته ذات الدفع الرباعي، لتفادي احتراق كامل محطة الوقود. وأشاد المغردون بشجاعة المواطن، داعين لتكريمه على عمله الإنساني النبيل.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شاب سعودي بدفع سيارة محترقة في محطة لتعبة الوقود في الرياض عبر سيارته ذات الدفع الرباعي.
يظهر مقطع الفيديو سلطان بن محمد الدوسري، وهو يقوم بدفع السيارة المحترقة من خلال سيارته ذات الدفع الرباعي، لتفادي احتراق كامل محطة الوقود. وأشاد المغردون بشجاعة المواطن، داعين لتكريمه على عمله الإنساني النبيل.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبين تظاهر أفعى بالموت لتنجو بحياتها.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مهاجمة دب لمدربه، محاولا افتراسه أمام أعين الأطفال الذين كانوا يحضرون الحفل.
يقولون أن الكلاب هي أفضل صديق للإنسا، ولكن أظهرت لقطات مصورة، كيف أن غواصا يابانيا قد أقام صداقة طويلة الأمد مع سمكة يوريكو، التي يشبه وجهها الإنسان.
بدأ الجسر الزجاجي في الصين، الذي يقع على ارتفاع 1180 متر، يتكسر تحت أقدام السياح.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)