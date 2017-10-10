سعودي يرمي نفسه وسط النيران لتفادي وقوع كارثة (فيديو)

يقولون أن الكلاب هي أفضل صديق للإنسا، ولكن أظهرت لقطات مصورة، كيف أن غواصا يابانيا قد أقام صداقة طويلة الأمد مع سمكة يوريكو، التي يشبه وجهها الإنسان.