بالفيديو...شابان سعوديان يوثقان لحظة وفاتهما في "بث مباشر"

ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، يظهر الشابين وهما منشغلين ببث الفيديو قبل أن يتعرضا لاصطدام مفاجئ على طريق الرين ببيشة في السعودية.
لقي شابان سعوديان مصرعهما في حادث سير مأساوي بسبب انشغالهما أثناء القيادة ببث مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات".
ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، يظهر الشابين وهما منشغلين ببث الفيديو قبل أن يتعرضا لاصطدام مفاجئ على طريق الرين ببيشة في السعودية.
قام بعض السياح المتواجدين في أحد الفنادق اليونانية، بتصوير فيديو يظهر فيه تشكل دوامة في حوض السباحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
غنى النائب الأول لرئيس وزراء صربيا، وزير الخارجية إيفيكا داسيتش، أغنية باللغة التركية في حفل أقيم على شرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قامت الأسترالية ميليسا هاتير، باصطياد سمكة قرش بيدها، أثناء السباحة في خليج بايرون ملبورن، وفقا لما ذكرته صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".
رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة قطار نونيتون في بريطانيا، مقطع فيديو لقطار يدهس عربة طفل.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)