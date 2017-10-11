إعصار يضرب حوض سباحة في منتجع باليونان

قام بعض السياح المتواجدين في أحد الفنادق اليونانية، بتصوير فيديو يظهر فيه تشكل دوامة في حوض السباحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وتظهر لقطات الفيديو التي سجلت في فندق Lindos Imperial في جزيرة رودس، كيف تتشكل دوامة صغيرة على سطح الماء وتتطاير مظلتان كانتا مثبتتان على حافة المسبح وتقذف بهما الرياح لعدة أمتار.

وقال أحد السياح الذين كانوا موجودين أثناء الواقعة إنه كان جالسا بجانب حوض السباحة، عندما لاحظ شيئا غريبا يتحرك في الماء: "أذهلنا جميعا عندما طارت المظلات في الهواء…وبدأ الجميع يتوجه إلى الملجأ، وخلال ثوان توقف كل شيء".

ووفقا للسائح، قام موظفو الفندق بفحص جميع المظلات والتأكد من أنها مربوطة بقوة.