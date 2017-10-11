بالفيديو...مقتل ثلاثة أشخاص إثر سقوط طائرة على منزل

ويظهر مقطع الفيديو، حطام الطائرة من طراز "بيتش كرافت" محطمة في الفناء الخلفي للمنزل، وأن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم، حيث تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث. بحسب صحيفة "ميرور".
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسقوط طائرة صغيرة على متنها ثلاثة أشخاص سقطت في حوض سباحة في الفناء الخلفي لمنزل في مدينة ريو بريتو البرازيلة.
ويظهر مقطع الفيديو، حطام الطائرة من طراز "بيتش كرافت" محطمة في الفناء الخلفي للمنزل، وأن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم، حيث تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث. بحسب صحيفة "ميرور".
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