فيديو مسرب لفنانة مصرية تفاجئ عمر دياب بعيد ميلاده...ماذا فعلت ومن هي

ويظهر الفيديو الفنانة المصرية، دينا الشربيني، وهي ترقص مع الفنان عمر دياب أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

وقال النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الفنانة المصرية أعدت مفاجأة مميزة للنجم المصري في أحد المقاهي المصرية، بالتعاون مع صديقه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، للاحتفال بعيد ميلاد الـ56.

وظهرت دينا في المقطع وهي تحضر مع دياب إلى داخل القاعة، وترقص على نغمات أغنيته الجديدة "الفرحة الليلة"، وسط دهشة "الهضبة" وتصفيق الحاضرين.

يذكر أن عمرو ودينا لم يصرحا حتى الآن بأي معلومة بنفي أو تأكيد الشائعات التي تطاردهما حول ارتباطهما عاطفياً.