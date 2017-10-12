شاهد...مشجعون "يحرقون" الملعب بعد فشل منتخبهم في التأهل لكأس العالم

وشهدت مباراة منتخب البوسنة وإستونيا، ضمن تصفيات المونديال، شغب من جانب جماهير البوسنة والهرسك، ما تسبب في توقف المباراة من قبل حكم اللقاء بسبب إشعال الملعب بالألعاب النارية.

وكان منتخب البوسنة والهرسك قد فاز على إستونيا بتيجة 2-1، وكان يُنافس على التأهل للملحق الأوروبي، إلا أن فوز اليونان على جبل طارق برباعية، قضى تماما على آمال البوسنة في التأهل، لتقوم الجماهير بإشعال ملعب المباراة تعبيرا عن خيبة أملها لعدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.