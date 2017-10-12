شاهد...رد فعل مرشد سياحي عند تحطم جسر زجاجي على ارتفاع 1200 متر

حظي مقطع فيديو مصور تم نشره على قناة "يوتيوب" في الأيام الأخيرة على شهرة واسعة، حيث حصل على أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 3 أيام.

ويظهر في الفيديو مرشد سياحي صيني وهو يصطحب مجموعة من السائحين في جولة على الجسر الزجاجي وعند مكان محدد حدث تشقق في الزجاج، مما أصاب المرشد بحالة من الهلع والفزع، كاد على أثرها أن يصاب بنوبة قلبية، عندما شاهد تشقق الزجاج من تحت قدميه. وهو ما أثار أيضا ذعر وخوف السائحين من خلفه.

ويتضح في نهاية الأمر أنها مزحة قام بها مصممو الجسر، حيث أدخلوا شاشات خاصة إلى زجاج الجسر، لها إمكانية إثارة انطباع ظهور شروخ عليه.

وبعد نشر مقطع الفيديو، قام مسؤولو المنطقة بتقديم اعتذارهم وأكدوا بأنها خدعة فقط.