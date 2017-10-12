فيديو يوثق مقولة "معلق بين الأرض والسماء"

قام طيار تابع لشركة الخطوط القطرية بتصوير فيديو من قمرة القيادة، لحظة تحليق الطائرة فوق الغيوم وعند هبوطها في مطار كوينزتاون في نيوزيلندا.

الفيديو الذي تم تصويره من قمرة القيادة لطائرة بوينغ 787 من قبل الطيار ساندييب فارما، أثار إعجاب الكثيرين.

حيث يظهر الفيديو لحظات من تحليق الطائرة فوق الغيوم الكثيفة وبين الجبال في مشهد أكثر من رائع.