زوجة تكشف خيانة زوجها فتكسر البيض على رأسه

ويظهر على مقطع الفيديو زوجان وهم يشتركان في مسابقة، حيث تعطي هاتف الموبايل وتظهر على الشاشة الكبيرة كل المعلومات عنك، فشارك الزوجان في المسابقة واتضح الزوج أنه كان يخون الزوجة، فبدأت بضربه وكسرت البيض على رأسه.