زوجة تكشف خيانة زوجها فتكسر البيض على رأسه

ويظهر على مقطع الفيديو زوجان وهم يشتركان في مسابقة، حيث تعطي هاتف الموبايل وتظهر على الشاشة الكبيرة كل المعلومات عنك، فشارك الزوجان في المسابقة واتضح الزوج أنه كان يخون الزوجة، فبدأت بضربه وكسرت البيض على رأسه.
التقط أحد زوار المول مقطع فيديو يظهر عليه شجار قاس بين الزوجين.
ويظهر على مقطع الفيديو زوجان وهم يشتركان في مسابقة، حيث تعطي هاتف الموبايل وتظهر على الشاشة الكبيرة كل المعلومات عنك، فشارك الزوجان في المسابقة واتضح الزوج أنه كان يخون الزوجة، فبدأت بضربه وكسرت البيض على رأسه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تمكن صياد من تصوير مخلوق ملائكي.
عرض حساب "Etfarag TV أتفرج" على موقع "يوتيوب" فيديو يسجل واقعة اعتداء سائح يحمل الجنسية الكويتية على كمين للشرطة في مدينة شرم الشيخ شمالي شرق مصر.
سجلت على مدى الأشهر القليلة الماضية، حالات ظهور حيوانات لم تكن معروفة من قبل. وقام المصور الماليزي بتصوير مخلوق غريب طوله مترين، وظهر المخلوق من صرف المياه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من عالم الطبيعة، حيث قام الكندي، دان نايستد، بتصوير معركة شرسة بين ثعلب وحيوان الموظ في بحيرة شمال مقاطعة أونتاريو الكندية.
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