صياد يتمكن من تصوير مخلوق ملائكي (فيديو)

وفي التفاصيل، تمكنت كاميرا خاصة بالصيد في 20 سبتمبر من تصوير مخلوق ملائكي في شمال كندا.

وهذا النوع من الكاميرات يستجيب للحركة، ويقوم بتصوير 3 صور في الدقيقة. ولعل الصياد تمكن من تصوير جسم أثيري، أو ربما أحد أنواع الحيوانات الذي يدعى اليراع.

وأثارت الصور جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض أنه مخلوق فضائي يقوم باستكشاف كوكب الأرض، بينما قام البعض الآخر بإرسال شريط الفيديو إلى القنوات التلفزيونية المحلية ليتم عرضه على نطاق واسع ليتم التعرف على هذا المخلوق الغريب.