امرأة صينية تجد ثعبانا وزنه 52 كغم في الغسالة (فيديو)

ذكرت صحيفة "بيبولز ديلي تشاينا" أن امرأة من مقاطعة قوانغدونغ الصينية عثرت على ثعبان وزنه 52 كغم في الغسالة.

ووفقا للصحيفة، سمعت المرأة ضجيجا داخل الغسالة، ففتحتها ووجدت هناك ثعبانا نائما.

وتم أخذ الثعبان، في وقت لاحق، من قبل ممثلين عن مركز لإنقاذ وتأهيل الحيوانات البرية.