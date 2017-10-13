6 حيتان قاتلة تفترس حوت المنك (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف لحظة هجوم سرب من حيتان الأوركا القاتلة على حوت منك وحيد.

وتظهر اللقطات 6 حيتان صغيرة وكبيرة، يطاردون ويحاصرون حوت المنك، قبل تمزيقه في الماء والشروع في أكله، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم التقاط الفيديو في خليج "أفاشينسكي" في المحيط الهادئ، بالقرب من سواحل سيبيريا.