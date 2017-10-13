الدمية الأكثر رعبا لحفل الهالوين (فيديو)

نشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدمية مرعبة تم صنعها بمناسبة عيد الهالوين، ودعيت الدمية بالأكثر رعبا على الإطلاق.

أنتجت شركة مختصة بصناعة الألعاب، دمية شاحبة، ذات شعر أسود، تطلق عيناها ضوءا مخيفا أزرق اللون، وتقود دراجة كهربائية.

وحصلت على عدد مشاهدات كبيرة بلغت 7 ملايين مشاهدة. وعلق أكثر من 35000 شخص على الفيديو.