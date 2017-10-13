الدمية الأكثر رعبا لحفل الهالوين (فيديو)

أنتجت شركة مختصة بصناعة الألعاب، دمية شاحبة، ذات شعر أسود، تطلق عيناها ضوءا مخيفا أزرق اللون، وتقود دراجة كهربائية.
وحصلت على عدد مشاهدات كبيرة بلغت 7 ملايين مشاهدة. وعلق أكثر من 35000 شخص على الفيديو.
نشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدمية مرعبة تم صنعها بمناسبة عيد الهالوين، ودعيت الدمية بالأكثر رعبا على الإطلاق.
أنتجت شركة مختصة بصناعة الألعاب، دمية شاحبة، ذات شعر أسود، تطلق عيناها ضوءا مخيفا أزرق اللون، وتقود دراجة كهربائية.
وحصلت على عدد مشاهدات كبيرة بلغت 7 ملايين مشاهدة. وعلق أكثر من 35000 شخص على الفيديو.
أظهر مقطع فيديو سيارة محاصرة بين فروع الأشجار العالية، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، في مدينة سويهوا بشمال شرق الصين.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف لحظة هجوم سرب من حيتان الأوركا القاتلة على حوت منك وحيد.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر مواطنة تقود سيارة عائلية، وبرفقتها نساء أخريات، في واقعة وثقها شاب بادر إلى تصويرهن.
ذكرت صحيفة "بيبولز ديلي تشاينا" أن امرأة من مقاطعة قوانغدونغ الصينية عثرت على ثعبان وزنه 52 كغم في الغسالة.
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