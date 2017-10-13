أغرب حادث...سيارة معلقة على فروع الأشجار (فيديو)

أظهر مقطع فيديو سيارة محاصرة بين فروع الأشجار العالية، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، في مدينة سويهوا بشمال شرق الصين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السائق كان يحاول تجنب سيارة أخرى، مما أدى إلى هذه الحادثة الغريبة.

وكان يستقل السيارة خمسة أشخاص، تمكنوا من القفز منها، ولم يعانوا سوى من إصابات طفيفة.