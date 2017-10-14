حادث مروع في الصين تلتقطه كاميرا مراقبة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة اصطدام حافلة بسيارة فى مدينة تشوتشو الصينية الواقعة في مقاطعة هونان.

ويبين الفيديو كيف يقوم السائق بتغيير عجلة القيادة بشكل حاد إلى اليمين و تساقط الركاب فوق بعضهم البعض.

وأدى التصادم بين الحافلة والسيارة إلى انقلاب الحافة وقذفها عدة امتار وأصابة فتاة كانت جالسة في المقعد الأول.