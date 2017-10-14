لعبة "سبينر" تصل إلى الفضاء (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رواد الفضاء مع اللعبة التي ذاع سيطها "سبينر".

أجرى رواد الفضاء ناسا تجربة مثيرة للاهتمام على محطة الفضاء الدولية، حيث قاموا بتصوير فيديو لدوران لعبة "سبينر" في ظل ظروف انعدام الجاذبية.