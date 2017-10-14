لعبة "سبينر" تصل إلى الفضاء (فيديو)

أجرى رواد الفضاء ناسا تجربة مثيرة للاهتمام على محطة الفضاء الدولية، حيث قاموا بتصوير فيديو لدوران لعبة "سبينر" في ظل ظروف انعدام الجاذبية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رواد الفضاء مع اللعبة التي ذاع سيطها "سبينر".
أجرى رواد الفضاء ناسا تجربة مثيرة للاهتمام على محطة الفضاء الدولية، حيث قاموا بتصوير فيديو لدوران لعبة "سبينر" في ظل ظروف انعدام الجاذبية.
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رد فعل قرد بعد فشله في الحصول على برغر.
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة صينية، قامت على مدى 18 بحمل زوجها العاجز على عربة لأخذه لصالون الحلاقة.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة اصطدام حافلة بسيارة فى مدينة تشوتشو الصينية الواقعة في مقاطعة هونان.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عامل في أحد المطارات يقوم بسرقة حقائب الركاب.
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