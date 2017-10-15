مايكروسوفت تبني مكاتب لموظفيها على الشواطئ وأغصان الشجر (فيديو)

وكشفت إدارة الشركة أن أحد المكاتب يقع على شاطئ Pacific Northwest Douglas fir، فى حين يقع الآخر على ارتفاع 4 أمتار فوق سطح الأرض، ويمتلك الكثير من الجدران المتفحمة بالخشب وسقف مرتفع بالكامل.

وأوضحت مايكروسوفت أنه تم تصميم هذه المكاتب الجديدة، بأحدث التقنيات دون تجاهل عامل الطبيعة المحيط بالمكان وتم فقد تم تدعيم الأماكن بحيطان من الخشب مدعومة بمنفذ لإدخال الضوء الطبيعى من الشمس، إضافة إلى شبكة واى فاى للإنترنت وقوابس شبه مخفية للكهرباء، ومقاعد مانعة لتسرب الماء، وكراسى غير قابلة للصدأ ومظلات خشبية، كما تمتلك هذه المكاتب كافتيريا داخلية ومطعم للشواء مدمجة فى حاوية الشحن.

يذكر أن الشركة أنشأت 3 منازل على الأشجار استلمت منهما اثنين حتى الآن وانتقل بعض الموظفين إليهما، وتضم هذه المكاتب قاعات اجتماعات يمكن للموظفين استخدامها والعمل بداخلها.