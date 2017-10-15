رينو تكشف النقاب عن سيارتها المستقبلية (فيديو)

قدمت شركة رينو للسيارات رؤيتها المستقبلية للعصر الجديد للسيارات، بالتعاون مع واحدة من أفضل مدارس التصميم في لندن، كلية الفن والتصميم Central Saint Martins

وشارك في المسابقة التي أقامتها الشركة 15 طالبا من الكلية المذكورة، فاز فيها تصميم الطالب يوخين كاي الذي استخدم تكنولوجيا "ماغليف" الحوامة والتي تستخدم حاليا في القطارات اليابانية الفائقة السريعة.

ووصف تساى تصميمه الذي أطلق عليه اسم "ذي فلوت"، بأنه شكل جديد من أشكال التنقل بالسيارة والذي يهدف إلى جعل الناس أكثر تفاعلا مع العالم الخارجي من خلال استخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية، فهو يجمع بين استخدام الطاقة الكهربائية والقيادة الذاتية والتكنولوجيا المتطورة.

يذكر أن لجنة الحكم تضمنت نائب رئيس التصميم الخارجي لشركة رينو أنطوني لو،، وفرانسوا ليبوين، مديرالتصميم الخارجي ، إلى جانب مدير برنامج Central Saint Martins.