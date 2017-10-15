مسابقة "أسرع نادل" في العاصمة بوينس آيرس (فيديو)

تنافس مئات النادلين والنادلات في مسابقة أسرع نادل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وركض المتسابقون لمسافة 1600 متر وهم يحملون صواني بها مشروبات وأطعمة .

وتنافس الرجال والسيدات ضمن فئتين مختلفين طمعا في الفوز بالجائزة التي وصلت قيمتها إلى 7 آلاف جنيه إسترليني.

وكان عليهم الوصول إلى خط النهاية دون سكب أي من المشروبات أو ايقاع طلبات آرضا.