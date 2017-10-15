مسابقة "أسرع نادل" في العاصمة بوينس آيرس (فيديو)

وتنافس الرجال والسيدات ضمن فئتين مختلفين طمعا في الفوز بالجائزة التي وصلت قيمتها إلى 7 آلاف جنيه إسترليني.
وكان عليهم الوصول إلى خط النهاية دون سكب أي من المشروبات أو ايقاع طلبات آرضا.
تنافس مئات النادلين والنادلات في مسابقة أسرع نادل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وركض المتسابقون لمسافة 1600 متر وهم يحملون صواني بها مشروبات وأطعمة .
وتنافس الرجال والسيدات ضمن فئتين مختلفين طمعا في الفوز بالجائزة التي وصلت قيمتها إلى 7 آلاف جنيه إسترليني.
وكان عليهم الوصول إلى خط النهاية دون سكب أي من المشروبات أو ايقاع طلبات آرضا.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل شاب بعد محاولته الدفاع عن فتاة في ولاية موريلوس المكسيكية.
قدمت شركة رينو للسيارات رؤيتها المستقبلية للعصر الجديد للسيارات، بالتعاون مع واحدة من أفضل مدارس التصميم في لندن، كلية الفن والتصميم Central Saint Martins
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الأشخاص يقوم بحرق خيمة مشرد وهو بداخلها.
رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة، مقطع فيديو لجريمة قتل والتخلص من الجثة في سجن "إلجين ميدليزكس" في بريطانيا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)