بالفيديو...شاب غيور يدفع حياته ثمنا لدفاعه عن فتاة

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل شاب بعد محاولته الدفاع عن فتاة في ولاية موريلوس المكسيكية.

ويظهر مقطع الفيديو، مشادة كلامية وقعت بين فتاة وتاجر مخدرات معروف بلقب "الأسود"، وعند تدخل هرنانديز غارسيا للدفاع عن الفتاة وإنقاذها، قام الأسود بإطلاق النار عليه ليرديه قتيلا.