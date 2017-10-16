بالفيديو موقف محرج لفنانة لبنانية على الهواء مباشرة

تعرضت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد لموقف محرج في المغرب خلال استضافتها على إذاعة مغربية محلية ضمن برنامج فني تقوده المذيعة المغربية عفاف الغربي.

وفي التفاصيل وبعد وصول الفنانة اللبنانية متأخرة الى الموعد المتفق مع الإذاعة، فقامت المذيعة المغربية بتوجيه الكلام للفنانة على الهواء مباشرة "من لا يحترمنا لا يحترم جمهوره ونحن نرحب الفنانين العرب الذين يحترمون مواعيدهم".

وردت الفنانة اللبنانية مؤكدةً أنها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير ومن تتحمله هي مديرة أعمالها، وأنها لم تكن "جالسة واضعة رجل على رجل".

وطلبت الغربي من مراد المغادرة لأن الوقت انتهى فردّت الأخيرة، بالقول: "كلك ذوق للإتيان بي من أجل إسماعي هاتين الكلمتين".