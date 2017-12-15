شاهد طريقته الغريبة لقطع الأشجار (فيديو)

إن قطع شجرة يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت والطاقة والمهارة، حتى ولو باستخدام منشار قوي، ولكن يبدو أن هذا الرجل وجد اختصارا لكل هذا.

يظهر هذا الفيديو القصير، ابتكار رجل سويدي، طريقة غريبة من أجل قطع الأشجار، وهي بإطلاق النيران عليها بواسطة بندقية.

وتعتمد آلية الرجل، على إطلاق ثلاث طلقات من سلاحه على الشجرة، من أجل إسقاطها، وسقوطها على الأرض.