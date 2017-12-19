المدير يجعل الموظفات يضربن بعضهن لتعزيز روح الفريق

وظهرمقطع فيديو على الإنترنت لشركة مستحضرات التجميل "نانتشانغ جينهوايوان ميي" في الصين، ويمكنك أن ترى على الطلقات كيف تضطر الفتيات لضرب بعضهن بعضا على وجههن لإنقاذ عملهن. وهكذا، قرر المدير لتحفيز الموظفين الأقل فعالية، وتحسين روح الفريق، بحسب تقارير "ميرور".

وقد تم معاقبة الموظفات، اللواتي عملن بشكل سيء طوال العام، على خشبة المسرح خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة عشرة للشركة. وحصل ذلك أمام مئات الزملاء، ووقفت الفتيات من قسم المبيعات على ركبتيهن وضربن بعضهن بعضا على وجههن حتى طلب منهن صاحب العمل التوقف. وقد ترجمت الكلمات التي يتم كتابتها على الشاشة بـ "فريق لا يرحم".