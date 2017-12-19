بالفيدو...لقطات مرعبة من حفل موسيقي تحول لمأتم بوفاة "دي جي"

عرضت قناة CGTN على موقع يوتيوب مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ رجل، يبلغ من العمر 81 عامًا، كاد أن يبتلعه الطين المتحرك بعد أن علق فيه أثناء ممارسته للصيد في مدينة هانشوان في وسط الصين.