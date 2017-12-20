جاموس يهجم على لبؤة نائمة (فيديو)

يظهر على مقطع الفيديو أن الجاموس قام بمهاجمة لبؤة بينما كانت نائمة، وضربها بعنف حتى قفزت في الهواء.

وتبين أن اللبؤة كانت ضعيفة جدا لتقاوم الهجوم، لأنه في العادة الأدوار في تبادل والأسد هو الذي يهجم، وتم تصوير أيامها الأخيرة بعد الصراع في حديقة في جنوب أفريقيا.