بالفيديو... رب أسرة يضحي بحياته لإنقاذ زوجته وابنته من سطو مسلح

شهدت مدينة جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا، عملية سطو مسلح على منزل بمنطقة فلوريدا، قام بها لص فقط من أجل سرقة تلفاز.

ونقلت كاميرا المراقبة في المنزل، قيام اللص باقتحام المنزل وإطلاق النار على رب الأسرة ليقتله ويقوم بسرقة التلفاز.

وتواجد خلال حدوث الواقعة زوجة الرجل وابنته، اللذين أنقذهما القدر حيث تمكنا من الهرب لإحدى الغرف في المنزل.