كلب يمتلك هذه الموهبة المدهشة (فيديو)

أظهر ذلك الكلب، امتلاكه لموهبة عجيبة ومدهشة، وهي قدرته على الثبات، أثناء حمله لرقاقات بطاطا "برينغلز".

ونجح الكلب، كما يعرض الفيديو، في أن يحافظ على ثباته تماما، أثناء حمله لرقاقات البطاطا، التي وضعها صاحبه على رقبته وكلتا يديه.