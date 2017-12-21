قطة تتحدى الشلل (فيديو)

قررت هذه القطة من بنغلاديش، وتدعى "تيشي"، أن تتحدى الشلل المصابة به، وأن تستمتع بحياتها.

وتظهر "تيشي" في الفيديو، وهي تلهو بكرة، رغم إصابتها بشلل في ساقيها، والذي تعرضت له إثر سقوطها من الدور الثالث، عندما كان عمرها شهرين.