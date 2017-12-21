شاهد براعة منقطعة النظير لهذا الطيار (فيديو)

أظهر قائد هذه الطائرة الهليكوبتر من كندا، مهارة منقطعة النظير، أثناء تأديته لمهمة صعبة ودقيقة للغاية.

وقام الطيار، وبكل مهارة في الفيديو، بإحضار برج بطائرته الهليكوبتر، ثم قام بربطه بقاعدته الثابتة على الأرض، في أقل من دقيقتين.