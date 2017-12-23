بالفيديو... سقوط فتاة من الطابق الـ11 فوق حارس حاول إنقاذها

لقيت فتاة صينية مصرعها إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر، فيما حاول حارس العقار إنقاذها دون جدوى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حارس العقار ينظر إلى أعلى مترقبًا سقوط الفتاة، متوهمًا أن بإمكانه التقاطها قبل أن تصطدم بالأرض، إلا أن الفتاة سقطت فوقه ليلقى الاثنان مصرعهما.