بالفيديو... سقوط فتاة من الطابق الـ11 فوق حارس حاول إنقاذها

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حارس العقار ينظر إلى أعلى مترقبًا سقوط الفتاة، متوهمًا أن بإمكانه التقاطها قبل أن تصطدم بالأرض، إلا أن الفتاة سقطت فوقه ليلقى الاثنان مصرعهما.
لقيت فتاة صينية مصرعها إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر، فيما حاول حارس العقار إنقاذها دون جدوى.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حارس العقار ينظر إلى أعلى مترقبًا سقوط الفتاة، متوهمًا أن بإمكانه التقاطها قبل أن تصطدم بالأرض، إلا أن الفتاة سقطت فوقه ليلقى الاثنان مصرعهما.
قام الأمريكي بتصوير فعلته المثيرة للإعجاب على كاميرا "جو برو" لمفاجأة زوجته وضيوف حفل الزفاف.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل سوري يظهر قواه الخارقة، حيث يقوم بإلصاق الأجسام المعدنية على بطنه كما المغناطيس.
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