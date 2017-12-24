بالفيديو...رجل يواجه فيل غاضب بطريقة غريبة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رد فعل مرشد بحديقة حيوانات أمام فيل غاضب حاول مهاجمته.

وقف الرجل أمام الفيل المندفع نحوه بشكل سريع، وعندما شاهد الحيوان هدوء الرجل توقف فجأة، وكرر محاولته مرة ثانية إلا أنه سار بعيدا عنده.

تم التقاط المقطع في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، بحسب مانشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.