بالفيديو...أب ينقذ طفله من السقوط في اللحظة المناسبة

تمكن أب من إنقاذ طفله الرضيع من السقوط أرضا، وذلك بسرعة بديهة، حيث أمسك بالطفل اللحظة المناسبة.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الأب يجلس بجوار الأم التي انشغلت بالعمل على جهاز كمبيوتر، بينما بقي الطفل خلفهما داخل عربته.

وحاول الطفل تسلق العربة، فاختل توازنه وكاد يسقط خارجها لولا تدخل الأب في اللحظة المناسبة.