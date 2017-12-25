قط يستخدم ذكائه للخروج من غرفة (فيديو)

فقدت هذه الفتاة أعصابها، أمام عدد من الزبائن المتواجدين بداخل أحد فروع متجر "كي مارت"، بعد أن طلب حراس الأمن منها أن يشاهدوا فاتورة بالأشياء المتواجدة في عربة تسوقها.